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7 апреля, 11:19

Путин поручил принять меры из-за угрозы паводков под Курганом и Тюменью

Путин обсудил ситуацию с паводками с главами Тюменской и Курганской областей

Люди в лодке под Курганом, где есть вероятность затопления. Обложка © Telegram / МЧС по Курганской области

Люди в лодке под Курганом, где есть вероятность затопления. Обложка © Telegram / МЧС по Курганской области

Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым соответственно. Российский лидер обсудил с ними опасность паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин провёл телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", — указал официальный представитель Кремля.

В ходе разговора Путин также указал на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды в указанных регионах. Глава государства поручил Шумкову и Моору тщательно подготовиться к стихийному бедствию и заблаговременно принять меры по оказанию необходимой помощи людям и их возможной эвакуации.

В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой МЧС о ситуации с паводком в Оренбуржье
В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой МЧС о ситуации с паводком в Оренбуржье

Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. Как отмечал губернатор региона Денис Паслер, паводок стал самым сильным за всю историю Оренбургской области. Известно не менее чем о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Прибывший на место ЧП глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что в наиболее пострадавшем от стихии Орске достаточно сил и средств для борьбы со стихией. При этом в регионе из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера. В Курганской области также началась превентивная эвакуация из-за вероятного подтопления.

Дарья Нарыкова
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