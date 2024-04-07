Путин поручил принять меры из-за угрозы паводков под Курганом и Тюменью

Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым соответственно. Российский лидер обсудил с ними опасность паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин провёл телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", — указал официальный представитель Кремля.