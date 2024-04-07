Путин поручил принять меры из-за угрозы паводков под Курганом и Тюменью
Путин обсудил ситуацию с паводками с главами Тюменской и Курганской областей
Люди в лодке под Курганом, где есть вероятность затопления. Обложка © Telegram / МЧС по Курганской области
Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с губернаторами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым соответственно. Российский лидер обсудил с ними опасность паводков в регионах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин провёл телефонные разговоры с губернатором Тюменской области Александром Моором и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. Глава государства обсудил с главами регионов развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды", — указал официальный представитель Кремля.
В ходе разговора Путин также указал на неизбежность затоплений из-за аномального повышения уровня воды в указанных регионах. Глава государства поручил Шумкову и Моору тщательно подготовиться к стихийному бедствию и заблаговременно принять меры по оказанию необходимой помощи людям и их возможной эвакуации.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. Как отмечал губернатор региона Денис Паслер, паводок стал самым сильным за всю историю Оренбургской области. Известно не менее чем о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Прибывший на место ЧП глава МЧС РФ Александр Куренков отметил, что в наиболее пострадавшем от стихии Орске достаточно сил и средств для борьбы со стихией. При этом в регионе из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера. В Курганской области также началась превентивная эвакуация из-за вероятного подтопления.