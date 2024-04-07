Более 60 населённых пунктов Курганской области могут быть подтоплены из-за паводка
В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за прогноза по паводку
Уже в 10 сёлах Курганской области введён режим повышенной готовности, объявлена превентивная эвакуация из-за паводка. По данным регионального главка МЧС России, затопление возможно в более чем 60 населённых пунктах, сообщает пресс-служба правительства области.
К превентивной эвакуации готовятся жители населённых пунктов Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревни Новая в Притобольном округе, а также жители четырёх сёл в Звериноголовском округе. В свою очередь руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков отметил, что через двое-трое суток, то есть 8–9 апреля, может подняться уровень реки Тобол у посёлка Звериноголовское. А 10–12 апреля паводковые воды, как ожидается, могут достигнуть и самого города Кургана.
"13–15 апреля у Кургана прогнозируется прохождение максимальных отметок весеннего половодья", — сказал Шумаков в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.
Далее, по его словам, будут подтоплены населённые пункты Большое Чусово, Глядянское, Звериноголовское, районы города Кургана, сёла Белозерское, Нижне-Тобольское, Редькино, Речкино и Рычково. Кроме того, есть риск перелива реки Тобол через автомобильную дорогу около села Звериноголовского. Из-за этого может быть отрезан от окружного центра ряд населённых пунктов, включая Бугровое, Прорывное и Озёрное. Въехать в них можно будет со стороны Куртамыша.
Ранее Life.ru писал, что хуже всего ситуация с паводком сложилась в Орске Оренбургской области, где 5 апреля под давлением талых вод прорвало насыпную дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам главы региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно минимум о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи.
Telegram / МЧС Курганской области