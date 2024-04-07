Более 60 населённых пунктов Курганской области могут быть подтоплены из-за паводка

Уже в 10 сёлах Курганской области введён режим повышенной готовности, объявлена превентивная эвакуация из-за паводка. По данным регионального главка МЧС России, затопление возможно в более чем 60 населённых пунктах, сообщает пресс-служба правительства области.

К превентивной эвакуации готовятся жители населённых пунктов Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревни Новая в Притобольном округе, а также жители четырёх сёл в Звериноголовском округе. В свою очередь руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков отметил, что через двое-трое суток, то есть 8–9 апреля, может подняться уровень реки Тобол у посёлка Звериноголовское. А 10–12 апреля паводковые воды, как ожидается, могут достигнуть и самого города Кургана.

"13–15 апреля у Кургана прогнозируется прохождение максимальных отметок весеннего половодья", — сказал Шумаков в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.