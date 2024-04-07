"Помогайте нам помочь вам": Глава Курганской области призвал людей отселяться из-за угрозы сильного паводка
Губернатор Курганской области Шумков: Прогноз по паводку в регионе ухудшается
Губернатор Курганской области Вадим Шумков. Обложка © Telegram © СилаVправде (V. Шумков)
В Курганской области в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается прогноз по паводку. Так, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением показателя 1994 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.
"А это значит, будут подтоплены Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города, десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах", — написал глава региона в телеграм-канале.
Список может расшириться из-за роста объёмов сброса вод соседними регионами. Шумков предупредил, что в Звериноголовское вода ориентировочно придёт через два-три дня, в Курган — через четыре дня, пик паводка в областном центре будет "через семь дней от сегодня".
Региональный глава призвал жителей не тратить время в ожидании дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы и вместе с родственниками и домашними животными отселяться из мест подтоплений. Он подчеркнул, что ущерб можно пережить, имущество — восстановить, а главное сейчас — избежать жертв.
"Помогайте нам помочь вам", — попросил губернатор.
Ранее Life.ru писал, что хуже всего ситуация с паводком сложилась в Орске Оренбургской области, где 5 апреля под давлением талых вод прорвало насыпную дамбу. Свыше четырёх тысяч домовладений оказались подтоплены. Местные жители вынуждены спешно эвакуироваться. Глава региона Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым многоводным за всю историю Оренбуржья.