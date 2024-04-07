"Помогайте нам помочь вам": Глава Курганской области призвал людей отселяться из-за угрозы сильного паводка

В Курганской области в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается прогноз по паводку. Так, по Кургану ожидается уровень воды выше девяти метров с возможным достижением показателя 1994 года. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

"А это значит, будут подтоплены Тополя, Черёмухово, Глинки, Челноково, Малое Чаусово, Увал, Вороновка, Восточный, Северный, Кулацкий, Камчиха, Арбинка и другие районы города, десятки СНТ, а также десятки сёл в Кетовском, Притобольном, Куртамышском, Звериноголовском, Целинном и Белозерском округах", — написал глава региона в телеграм-канале.

Список может расшириться из-за роста объёмов сброса вод соседними регионами. Шумков предупредил, что в Звериноголовское вода ориентировочно придёт через два-три дня, в Курган — через четыре дня, пик паводка в областном центре будет "через семь дней от сегодня".

Региональный глава призвал жителей не тратить время в ожидании дополнительных предупреждений, а собирать вещи, документы и вместе с родственниками и домашними животными отселяться из мест подтоплений. Он подчеркнул, что ущерб можно пережить, имущество — восстановить, а главное сейчас — избежать жертв.