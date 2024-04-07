В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой МЧС о ситуации с паводком в Оренбуржье
Песков: Путин вновь обсудил с главой МЧС Куренковым паводок в Оренбуржье
Президент России Владимир Путин вновь обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также угрозы подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска", — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Куренков в своём докладе сфокусировался на количестве эвакуированных и доставленных в пункты временного размещения. Путин в ходе разговора указал на необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в связи с ситуацией. Президент планирует сегодня переговорить по телефону с главами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым соответственно, добавил Песков.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. По словам губернатора Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно не менее чем о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Владимир Путин 6 апреля поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область. Прибывший на место Куренков отметил, что в наиболее пострадавшем от стихии Орске достаточно сил и средств для борьбы с паводком.
ТАСС / пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель