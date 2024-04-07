В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой МЧС о ситуации с паводком в Оренбуржье

Президент России Владимир Путин вновь обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также угрозы подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска", — сказал представитель Кремля.