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7 апреля, 10:37

В Кремле рассказали о разговоре Путина с главой МЧС о ситуации с паводком в Оренбуржье

Песков: Путин вновь обсудил с главой МЧС Куренковым паводок в Оренбуржье

Президент России Владимир Путин вновь обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области, а также угрозы подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, а также глава МЧС Александр Куренков сегодня доложили президенту о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска", — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Куренков в своём докладе сфокусировался на количестве эвакуированных и доставленных в пункты временного размещения. Путин в ходе разговора указал на необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в связи с ситуацией. Президент планирует сегодня переговорить по телефону с главами Тюменской и Курганской областей Александром Моором и Вадимом Шумковым соответственно, добавил Песков.

Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера
Паводок в Оренбургской области отнесён к ЧС федерального характера

Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. По словам губернатора Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно не менее чем о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. В зону эвакуации попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Владимир Путин 6 апреля поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область. Прибывший на место Куренков отметил, что в наиболее пострадавшем от стихии Орске достаточно сил и средств для борьбы с паводком.

Обложка ©

ТАСС / пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель

Никита Никонов
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