Число подтопленных домов в Оренбуржье перевалило за 10 тысяч

В результате прорыва дамбы в Оренбургской области оказалось подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,4 тысячи приусадебных участков. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба правительства региона.

"По состоянию на 22:00 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населённых пунктах и 29 СНТ оказалось подтоплено: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в сообщении.