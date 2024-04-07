Число подтопленных домов в Оренбуржье перевалило за 10 тысяч
Правительство Оренбургской области: Подтоплено более 10,1 тыс. жилых домов
В результате прорыва дамбы в Оренбургской области оказалось подтоплено более 10,1 тысячи жилых домов и свыше 18,4 тысячи приусадебных участков. Об этом в своём телеграм-канале сообщает пресс-служба правительства региона.
"По состоянию на 22:00 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населённых пунктах и 29 СНТ оказалось подтоплено: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 7 апреля более 6,1 тысячи человек, в том числе почти полторы тысячи детей, эвакуированы из зоны подтопления. В пунктах временного размещения сейчас находится свыше тысячи человек.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля.
Telegram / Сергей Кутимский / "Подслушано Оренбург"