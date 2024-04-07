Осталось 66 см: В Оренбурге уровень реки Урал стремительно приближается к опасному

В Оренбурге уровень реки Урал к вечеру воскресенья, 7 апреля, вырос до 861 сантиметра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"На вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень — 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 сантиметров. Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — указано в сообщении.

Тем временем в Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. Как рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников, вывезено уже более двух тысяч человек. В самом Орске затоплено более 4,5 тысячи жилых домов и домовладений.