Осталось 66 см: В Оренбурге уровень реки Урал стремительно приближается к опасному
Мэрия Оренбурга: Уровень Урала вырос до 861 сантиметра, приближаясь к опасному
В Оренбурге уровень реки Урал к вечеру воскресенья, 7 апреля, вырос до 861 сантиметра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
"На вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 сантиметра. Опасный уровень — 930 сантиметров. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 сантиметров. Уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — указано в сообщении.
Тем временем в Орске продолжается эвакуация людей после прорыва дамбы. Как рассказал начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников, вывезено уже более двух тысяч человек. В самом Орске затоплено более 4,5 тысячи жилых домов и домовладений.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется — и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. За медпомощью обратилось 99 человек, девять госпитализированы. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Как отмечал мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. В регионе считают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля. При этом уточняется, что ущерб жилью от паводка в Оренбуржье может превысить 21 миллиард рублей.
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