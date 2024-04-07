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7 апреля, 17:20

Пострадавших от паводка в Оренбуржье освободят от уплаты коммуналки

Правительство Оренбуржья: Пострадавших от паводка освободят от уплаты коммуналки

Спасатели помогают жительнице Оренбургской области во время паводка. Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области

Спасатели помогают жительнице Оренбургской области во время паводка. Обложка © Telegram / МЧС Оренбургской области

Власти Оренбургской области собираются освободить от коммунальных платежей жителей, попавших в зону подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Дамбу в Орске прорвало ещё в одном месте. Видео © SHOT

"Губернатор поручил отработать систему и подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Дениса Паслера, нужно чётко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять коммунальные платежи до возвращения людей в дома, а также оповестить об этом всё население. Также для жителей затопленных домов предоставят кредитные каникулы согласно федеральному закону.

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Шесть взрослых и трое детей госпитализированы в результате паводка в Орске

Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется — и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Как отмечал мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. В регионе считают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля. При этом уточняется, что ущерб жилью от паводка в Оренбуржье может превысить 21 миллиард рублей.

Дарья Нарыкова
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