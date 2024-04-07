Пострадавших от паводка в Оренбуржье освободят от уплаты коммуналки

Власти Оренбургской области собираются освободить от коммунальных платежей жителей, попавших в зону подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Губернатор поручил отработать систему и подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей людей, попавших в зону подтопления", — говорится в сообщении.

По словам губернатора Дениса Паслера, нужно чётко отработать систему отмены платежей на период паводка, не начислять коммунальные платежи до возвращения людей в дома, а также оповестить об этом всё население. Также для жителей затопленных домов предоставят кредитные каникулы согласно федеральному закону.