Шесть взрослых и трое детей госпитализированы в результате паводка в Орске

Почти сто человек обратились за медицинской помощью в результате паводка в Орске Оренбургской области, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять из них госпитализированы.

"За медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы", — сказал он.