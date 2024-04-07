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7 апреля, 13:09

Шесть взрослых и трое детей госпитализированы в результате паводка в Орске

Минздрав: 99 человек обратились за медпомощью в результате паводка в Орске

Улицы Орска на данный момент. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Улицы Орска на данный момент. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Почти сто человек обратились за медицинской помощью в результате паводка в Орске Оренбургской области, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять из них госпитализированы.

"За медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы", — сказал он.

Их состояние не вызывает опасений. Остальным врачи оказали помощь амбулаторно.

Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье
Подсчитана предварительная сумма ущерба жилью от паводка в Оренбуржье

Напомним, сильнейший за всю историю Оренбургской области паводок обрушился на регион 5 апреля. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Как отмечал мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. Ожидается, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.

Матвей Константинов
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