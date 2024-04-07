Шесть взрослых и трое детей госпитализированы в результате паводка в Орске
Минздрав: 99 человек обратились за медпомощью в результате паводка в Орске
Улицы Орска на данный момент. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Почти сто человек обратились за медицинской помощью в результате паводка в Орске Оренбургской области, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Девять из них госпитализированы.
"За медицинской помощью в связи с ситуацией в Орске обратились 99 человек, в том числе 18 детей, из них шестеро взрослых и трое детей госпитализированы", — сказал он.
Их состояние не вызывает опасений. Остальным врачи оказали помощь амбулаторно.
Напомним, сильнейший за всю историю Оренбургской области паводок обрушился на регион 5 апреля. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Как отмечал мэр Оренбурга Сергей Салмин, ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. Ожидается, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.