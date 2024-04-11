Спасатели передали гумпомощь жителям Оренбургской области
Спецборт МЧС доставил жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи
В Оренбургскую область доставлена партия гуманитарной помощи весом 35 тонн для жителей, пострадавших от паводков. Об этом сообщило МЧС России.
Спецборт МЧС доставил жителям Оренбургской области 35 тонн гумпомощи. Видео © Telegram / МЧС России
"Самолёт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства приземлился в аэропорту города Оренбурга", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
В состав гумпомощи входят продукты питания, медикаменты, бутилированная вода, средства личной гигиены, пледы, резиновые сапоги. Сбор помощи инициировало Правительство Тульской области.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился мощный паводок, затоплено оказалось более десяти тысяч домов. Глава региона Денис Паслер назвал это стихийное бедствие самым многоводным за всю историю региона. Замглавы Оренбурга заявил, что вода в реке Урал поднялась почти на полметра, добравшись до отметки 965 сантиметров. Life.ru публиковал видео с затопленными участками. По данным властей Оренбургской области, самый пик стихийного бедствия был сегодня, 10 апреля.
Кадр из видео Telegram / МЧС России