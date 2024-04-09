Военные помогают пострадавшим от паводка в Оренбургской области
МО РФ: Военные привезли более 20 тонн груза пострадавшим от паводка в Оренбуржье
Инженерные подразделения Ясненской дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) оказывают помощь жителям, которые пострадали от паводков в Оренбургской области. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 9 апреля.
Военные помогают пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. Видео © Telegram / Минобороны России
"За сутки инженерные подразделения РВСН доставили в пострадавшие от паводка районы свыше 20 тонн груза и перевезли 100 жителей региона", — указано в сообщении оборонного ведомства.
В ведомстве добавили, что военные оказывают адресную помощь жителям населённых пунктов, отрезанных стихийным бедствием. Для помощи задействовали плавающие транспортёры, на которых перевозятся продукты питания, вода, средства гигиены, лекарственные препараты, постельные принадлежности и топливо для дизельных генераторов. Всего пострадавшим жителям помогают более ста военнослужащих. Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в регионе.
Напомним, в этом году десятки регионов России усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Тем временем уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров, опасным считается — 930 сантиметров. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11-14 апреля.
Telegram / Минобороны России