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9 апреля, 16:33

Военные помогают пострадавшим от паводка в Оренбургской области

МО РФ: Военные привезли более 20 тонн груза пострадавшим от паводка в Оренбуржье

Инженерные подразделения Ясненской дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) оказывают помощь жителям, которые пострадали от паводков в Оренбургской области. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 9 апреля.

Военные помогают пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. Видео © Telegram / Минобороны России

"За сутки инженерные подразделения РВСН доставили в пострадавшие от паводка районы свыше 20 тонн груза и перевезли 100 жителей региона", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В ведомстве добавили, что военные оказывают адресную помощь жителям населённых пунктов, отрезанных стихийным бедствием. Для помощи задействовали плавающие транспортёры, на которых перевозятся продукты питания, вода, средства гигиены, лекарственные препараты, постельные принадлежности и топливо для дизельных генераторов. Всего пострадавшим жителям помогают более ста военнослужащих. Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в регионе.

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Напомним, в этом году десятки регионов России усиленно борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно по Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Тем временем уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров, опасным считается — 930 сантиметров. Кроме того, в Кургане прогнозируют приход большой воды 11-14 апреля.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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