Военные помогают пострадавшим от паводка в Оренбургской области

Инженерные подразделения Ясненской дивизии ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) оказывают помощь жителям, которые пострадали от паводков в Оренбургской области. Об этом сообщили в Минобороны России во вторник, 9 апреля.

"За сутки инженерные подразделения РВСН доставили в пострадавшие от паводка районы свыше 20 тонн груза и перевезли 100 жителей региона", — указано в сообщении оборонного ведомства.

В ведомстве добавили, что военные оказывают адресную помощь жителям населённых пунктов, отрезанных стихийным бедствием. Для помощи задействовали плавающие транспортёры, на которых перевозятся продукты питания, вода, средства гигиены, лекарственные препараты, постельные принадлежности и топливо для дизельных генераторов. Всего пострадавшим жителям помогают более ста военнослужащих. Кроме того, личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для укрепления береговой линии рек в регионе.