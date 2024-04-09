Мэр Салмин: Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров
Паводок в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Оренбурге прозвучала сирена, означающая крайне опасную паводковую ситуацию. Об этом сообщил мэр города Сергей Салмин.
"Это не учебная тревога", — написал он в телеграм-канале.
По словам градоначальника, уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 сантиметров, и уже при 930 сантиметрах ожидается затопление новых территорий. Он отметил, что ситуация очень серьёзная, и призвал жителей районов, находящихся в зоне риска, эвакуировать детей, пожилых людей, инвалидов и животных. Речь идёт о жителях ЖК "Гранд-парк", посёлков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города
"Отнеситесь к предупреждению серьёзно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация", — добавил городской глава.
Напомним, в эти дни в ряде регионах России борются с паводками. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно Орску. Там зафиксировано минимум три прорыва дамбы. На данный момент в зоне бедствия находится более десяти тысяч домов, однако вода постепенно уходит из города. Так, утром 9 апреля стало известно, что уровень Урала упал до 897 сантиметров. Вместе с тем власти подчёркивают, что если на одних водоёмах региона ситуация улучшается, то на других — наоборот. Президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием событий, а на месте работает глава МЧС Александр Куренков. В частности, он осмотрел один из пунктов временного размещения в Оренбурге. Тем временем вода постепенно захватывает и этот город, там уже звучала сирена.