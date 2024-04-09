Мэр Салмин: Уровень воды в Урале у Оренбурга резко поднялся до 914 сантиметров

По словам градоначальника, уровень воды в реке Урал резко поднялся до отметки 914 сантиметров, и уже при 930 сантиметрах ожидается затопление новых территорий. Он отметил, что ситуация очень серьёзная, и призвал жителей районов, находящихся в зоне риска, эвакуировать детей, пожилых людей, инвалидов и животных. Речь идёт о жителях ЖК "Гранд-парк", посёлков Солнечный и имени Куйбышева, жильцов СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города