В Кремле заявили, что ситуация с паводками остаётся в центре внимания Путина
Песков назвал ситуацию с паводками в Оренбуржье очень сложной
Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Ситуация с паводками в российских регионах остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Об этом сказал журналистам во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ситуация остаётся сложной. Власти Оренбургской области делают всё возможное для помощи пострадавшим от затоплений людям.
"Проводится напряжённейшая работа с населением. Всё руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, оказывается вся необходимая помощь", — проинформировал представитель Кремля.
Песков добавил, что сам Владимир Путин пока не планирует поездку в Оренбург, но не исключено, что планы прояснятся через несколько дней.
Напомним, прямо сейчас в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело.