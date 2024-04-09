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9 апреля, 09:46

В Кремле заявили, что ситуация с паводками остаётся в центре внимания Путина

Песков назвал ситуацию с паводками в Оренбуржье очень сложной

Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Ситуация с паводками в российских регионах остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Об этом сказал журналистам во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ситуация остаётся сложной. Власти Оренбургской области делают всё возможное для помощи пострадавшим от затоплений людям.

"Проводится напряжённейшая работа с населением. Всё руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, оказывается вся необходимая помощь", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что сам Владимир Путин пока не планирует поездку в Оренбург, но не исключено, что планы прояснятся через несколько дней.

Стало известно, сколько жителей Оренбуржья лишились имущества из-за паводка
Стало известно, сколько жителей Оренбуржья лишились имущества из-за паводка

Напомним, прямо сейчас в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Марина Калегина
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