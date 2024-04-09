В Кремле заявили, что ситуация с паводками остаётся в центре внимания Путина

Ситуация с паводками в российских регионах остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Об этом сказал журналистам во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, ситуация остаётся сложной. Власти Оренбургской области делают всё возможное для помощи пострадавшим от затоплений людям.

"Проводится напряжённейшая работа с населением. Всё руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, оказывается вся необходимая помощь", — проинформировал представитель Кремля.

Песков добавил, что сам Владимир Путин пока не планирует поездку в Оренбург, но не исключено, что планы прояснятся через несколько дней.