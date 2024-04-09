Стало известно, сколько жителей Оренбуржья лишились имущества из-за паводка
До 14,5 тыс. заявлений на выплаты поступило от жителей Оренбуржья из-за паводка
Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Почти 14,5 тысячи заявлений на выплаты направили пострадавшие от аномальных паводков жители Оренбургской области через электронный портал госуслуг. Об этом сообщили во вторник, 9 апреля, в пресс-службе правительства региона.
"На единовременную материальную помощь поступило 10 162 заявления, на финансовую помощь при утрате имущества — 4 252 заявления", — уточнили в администрации.
При этом мэр города Орска Василий Козупица уточнил, что ущерб после наводнения будет возмещаться по рыночной цене квадратного метра.
Напомним, прямо сейчас в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело.