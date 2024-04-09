В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за паводка
Паводки в Оренбургской области. Обложка © 56.mchs.gov.ru
В Оренбурге прозвучала сирена, её включили в связи с подъёмом уровня воды в реке Урал. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент он приближается к опасной отметке.
Сирена в Оренбурге. Видео © VK / Оренбург медиа
"Уровень воды в реке Урал <...> составляет на 8:00 897 сантиметров", — говорится в сообщении.
В зоне подтопления оказались дачные массивы в поймах Урала и Сакмары. Всех, кто проживает в этих районах, призывают немедленно эвакуироваться.
Напомним, прямо сейчас в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже 7 апреля в регион прибыл Александр Куренков. В целом в регионе подтоплено более десяти тысяч домов. Однако в Орске вода, по всей видимости, начинает сходить. Так, ночью стало известно, что уровень воды в Урале всего за два часа упал на девять сантиметров, а утром — ещё на 35 сантиметров. Власти подчёркивают, что в одних водоёмах она уходит, а в других — наоборот.