Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 07:35

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за паводка

Паводки в Оренбургской области. Обложка © 56.mchs.gov.ru

Паводки в Оренбургской области. Обложка © 56.mchs.gov.ru

В Оренбурге прозвучала сирена, её включили в связи с подъёмом уровня воды в реке Урал. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на данный момент он приближается к опасной отметке.

Сирена в Оренбурге. Видео © VK / Оренбург медиа

"Уровень воды в реке Урал <...> составляет на 8:00 897 сантиметров", — говорится в сообщении.

В зоне подтопления оказались дачные массивы в поймах Урала и Сакмары. Всех, кто проживает в этих районах, призывают немедленно эвакуироваться.

По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске
По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске

Напомним, прямо сейчас в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже 7 апреля в регион прибыл Александр Куренков. В целом в регионе подтоплено более десяти тысяч домов. Однако в Орске вода, по всей видимости, начинает сходить. Так, ночью стало известно, что уровень воды в Урале всего за два часа упал на девять сантиметров, а утром — ещё на 35 сантиметров. Власти подчёркивают, что в одних водоёмах она уходит, а в других — наоборот.

Матвей Константинов
  • Новости
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров