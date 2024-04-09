Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 35 сантиметров
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 35 сантиметров, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. На данный момент он составляет 928 сантиметров.
"В настоящее время на водоёмах Оренбургской области фиксируется как увеличение, так и снижение уровня воды... В Оренбурге Урал прибавился на 25 сантиметров, уровень составляет 897 сантиметров", — говорится в сообщении.
Тем временем в городе остаются подтопленными 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из них эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернули 16 пунктов временного размещения более чем на 12 тысяч мест, где уже расположили 1463 человека, среди которых 240 — несовершеннолетние.
По словам главы Орска Василия Козупицы, на период действия режима ЧС с жителей города не будут взимать плату за детские сады. Он призвал коллег из соседних муниципалитетов, принявших орских дошколят, также поддержать попавших в беду людей.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье начался сильнейший за историю региона паводок. Сильнее всего он ударил по Орску, где на данный момент зафиксировано как минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Уже через два дня в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он отметил, что в Орске достаточно сил для борьбы со стихией. В Оренбургской области затоплено более десяти тысяч домов, и всего за сутки это число способно вырасти на 20%. Однако вода, по всей видимости, начинает постепенно отступать: как ночью сообщили в МЧС, всего за два часа уровень воды в Урале в Орске упал на девять сантиметров.