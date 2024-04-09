Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 35 сантиметров, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области. На данный момент он составляет 928 сантиметров.

"В настоящее время на водоёмах Оренбургской области фиксируется как увеличение, так и снижение уровня воды... В Оренбурге Урал прибавился на 25 сантиметров, уровень составляет 897 сантиметров", — говорится в сообщении.

Тем временем в городе остаются подтопленными 6995 жилых домов с приусадебными участками. Из них эвакуировали 2493 человека, в том числе 797 детей. В городе развернули 16 пунктов временного размещения более чем на 12 тысяч мест, где уже расположили 1463 человека, среди которых 240 — несовершеннолетние.