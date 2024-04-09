МЧС сообщило о снижении уровня воды в реке Урал у Орска
МЧС: Уровень воды в реке Урал у Орска снизился на 9 сантиметров за 2 часа
В МЧС России сообщили о понижении уровня воды в реке Урал рядом с Орском. Как передаёт аварийно-спасательная служба в телеграм-канале, уровень воды в Оренбургской области упал на девять сантиметров за последние два часа.
"В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за два часа опустился на девять сантиметров", — говорится в сообщении.
Помимо того, сообщается, что сотрудники ведомства ведут непрерывный мониторинг ситуации на гидропостах и дежурят на наиболее опасных участках. Также в МЧС рассказали, что из Орска эвакуировали уже около 2,5 тысячи человек, а в пунктах временного размещения с населением работают ведомственные психологи.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Возбуждено уголовное дело. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. По всей области затоплено более 10 тысяч домов, причём их количество может вырасти на 20% в течение суток.
Life.ru / Андрей Тишин