МЧС сообщило о снижении уровня воды в реке Урал у Орска

В МЧС России сообщили о понижении уровня воды в реке Урал рядом с Орском. Как передаёт аварийно-спасательная служба в телеграм-канале, уровень воды в Оренбургской области упал на девять сантиметров за последние два часа.

"В Оренбургской области уровень воды в реке Урал за два часа опустился на девять сантиметров", — говорится в сообщении.