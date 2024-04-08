За сутки в Оренбуржье может затопить ещё более двух тысяч домов

В Оренбургской области в ближайшие сутки может подтопить ещё более двух тысяч жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что уровень воды в реках Урал и Самара за 24 часа может подняться в пределах от пяти до 40 сантиметров.