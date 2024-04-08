За сутки в Оренбуржье может затопить ещё более двух тысяч домов
Правительство Оренбуржья: За ближайшие сутки может затопить ещё 2003 жилых дома
Один из подтопленных районов Орска. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Оренбургской области в ближайшие сутки может подтопить ещё более двух тысяч жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что уровень воды в реках Урал и Самара за 24 часа может подняться в пределах от пяти до 40 сантиметров.
"Это может привести к подтоплению 2003 жилых домов, 2400 приусадебных участков в 35 населённых пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической, пик стихийного бедствия в регионе ожидается 10 апреля.