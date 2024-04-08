Власти Оренбуржья пообещали построить новую дамбу в Орске
Губернатор Оренбургской области Паслер: В Орске построят новую дамбу
Один из подтопленных районов Орска. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Власти Оренбургской области намерены построить новую дамбу в затопленном Орске, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, "проект будет полноценный".
"Построим новую дамбу в Орске, сделаем полноценный проект. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", — сказал он на встрече с жителями Орска.
Всего на встрече с губернатором присутствовало около 20 горожан. Администрации задавали вопросы о судьбе дамбы и размерах выплат. Жителям пообещали провести ещё одну встречу, где власти отчитаются об итогах работы.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Центробанк РФ открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших. При этом в затопленном Орске произошёл дефицит минеральной воды, в магазинах остались только соки, газировка и "Боржоми".