Власти Оренбуржья пообещали построить новую дамбу в Орске

Власти Оренбургской области намерены построить новую дамбу в затопленном Орске, сообщил губернатор региона Денис Паслер. По его словам, "проект будет полноценный".

"Построим новую дамбу в Орске, сделаем полноценный проект. Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", — сказал он на встрече с жителями Орска.