ЦБ открыл горячую линию для пострадавших от паводка в Оренбуржье
Один из подтопленных районов Орска. Обложка © TACC / Егор Алеев
Центробанк России (ЦБ) открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от паводка в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте регулятора.
"Бесплатно для звонков из регионов России: 8-800-250-15-24. В соответствии с тарифами вашего оператора: 8-495-771-44-20", — говорится в сообщении.
До этого сообщалось, что пострадавших от паводка в Оренбуржье освободят от уплаты коммуналки. Также для жителей затопленных домов предоставят кредитные каникулы согласно федеральному закону. Тем временем мэр Оренбурга Сергей Салмин призвал жителей, которые находятся в зоне подтопления, не откладывать эвакуацию и покинуть свои дома. По его словам, ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбуржья предупреждают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.