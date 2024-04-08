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8 апреля, 09:53

"Ситуация будет ухудшаться": Мэр Оренбурга призвал граждан эвакуироваться из-за подъёма уровня реки Урал

Мэр Салмин: Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысит опасное значение

Подтопленный район в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Сергей Медведев

Подтопленный район в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Сергей Медведев

Уровень воды в реке Урал, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

По его словам, уровень реки Урал к утру понедельника, 8 апреля, вырос до 872 сантиметров, при этом опасной считается отметка в 930 сантиметров.

"Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", — написал Салмин в телеграм-канале.

Он призвал жителей, которые находятся в зоне подтопления, не откладывать эвакуацию и как можно скорее покинуть свои дома. По словам градоначальника, полиция и спасатели будут патрулировать эти районы, чтобы не допустить мародёрства.

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Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется, и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбуржья предупреждают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.

Наталья Исакова
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