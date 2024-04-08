"Ситуация будет ухудшаться": Мэр Оренбурга призвал граждан эвакуироваться из-за подъёма уровня реки Урал

Уровень воды в реке Урал, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Об этом сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин.

По его словам, уровень реки Урал к утру понедельника, 8 апреля, вырос до 872 сантиметров, при этом опасной считается отметка в 930 сантиметров.

"Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться. Уровень воды, по прогнозам специалистов, превысит опасное значение. Не ждите этого! Уезжайте прямо сейчас", — написал Салмин в телеграм-канале.