В МЧС заявили о небывалом уровне половодья в регионах Урала и Поволжья

Текущие уровни половодья в регионах Урала и Поволжья ранее никогда не фиксировались. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.

"Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано", — заявил замглавы ведомства на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы, которое проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.