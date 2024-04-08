В МЧС заявили о небывалом уровне половодья в регионах Урала и Поволжья
МЧС: Текущие уровни половодья в регионах Урала и Поволжья ранее не фиксировались
Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Текущие уровни половодья в регионах Урала и Поволжья ранее никогда не фиксировались. Об этом заявил заместитель главы МЧС России Виктор Яцуценко.
Дамбу в Орске прорвало ещё в одном месте. Видео © SHOT
"Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано", — заявил замглавы ведомства на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы, которое проходит в Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС РФ.
По словам Яцуценко, ситуация достаточно сложная.
Напомним, в нескольких регионах России фиксируется повышение уровня воды в реках. В частности, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. 8 апреля в Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка. Также сложная ситуация с паводками складывается в Курганской, Тюменской, Самарской областях.