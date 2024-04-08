В Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка

В Орске впервые с начала паводка и прорыва дамбы зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на девять сантиметров — до 963 см, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области.

"На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 сантиметров и составляет 963 сантиметра. В Оренбурге за сутки зафиксирован рост на 16 сантиметров — до 872 сантиметров. Уровень Урала в Илеке достиг 890 сантиметров (рост на 24 сантиметра). В Бузулуке уровень реки Самары прибавился на 40 сантиметров и составил 948 сантиметров", — указано в сообщении.

В целом, по сведениям властей Оренбуржья, уровень водоёмов за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров. При этом в некоторых населённых пунктах региона уровень воды падает. В частности, от трёх сантиметров в Бугуруслане до 19 сантиметров в Новосергиевке. А в Краснохолме уровень реки Чёрной за сутки упал на 219 сантиметров и составил 73 сантиметра.