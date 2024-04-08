В Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка
Правительство Оренбуржья: Уровень реки Урал в Орске упал до 963 сантиметров
Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В Орске впервые с начала паводка и прорыва дамбы зафиксировали снижение уровня воды в реке Урал. Она опустилась на девять сантиметров — до 963 см, сообщили в пресс-службе Правительства Оренбургской области.
"На утро 8 апреля в Орске уровень реки Урал упал на 9 сантиметров и составляет 963 сантиметра. В Оренбурге за сутки зафиксирован рост на 16 сантиметров — до 872 сантиметров. Уровень Урала в Илеке достиг 890 сантиметров (рост на 24 сантиметра). В Бузулуке уровень реки Самары прибавился на 40 сантиметров и составил 948 сантиметров", — указано в сообщении.
В целом, по сведениям властей Оренбуржья, уровень водоёмов за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров. При этом в некоторых населённых пунктах региона уровень воды падает. В частности, от трёх сантиметров в Бугуруслане до 19 сантиметров в Новосергиевке. А в Краснохолме уровень реки Чёрной за сутки упал на 219 сантиметров и составил 73 сантиметра.
Вместе с тем, по состоянию на утро 8 апреля, в Орске остаются подтопленными 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более 2000 человек, из них 689 — дети. Также в городе развёрнуты 16 пунктов временного размещения, в которых находятся сейчас 1375 человек, в том числе 249 несовершеннолетних. Вместе с тем жителей посёлка Лесоторговый превентивно эвакуируют в ПВР, не дожидаясь критической ситуации.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбуржье. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля. Тем временем в Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1535, эвакуировано уже 786 человек.