В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1535, эвакуировано 786 человек

Более 1,5 тысячи домов и свыше двух тысяч приусадебных участков подтоплено в Оренбурге. Как сообщили в мэрии города, ситуация во многих районах, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая.

"В настоящее время подтоплено 2 015 приусадебных участков, 1535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно", — говорится в сообщении.

Также в мэрии добавили, что в Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе № 11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.