В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1535, эвакуировано 786 человек
В Оренбурге число подтопленных домовладений выросло до 1535
Подтопленные дома в Оренбурге. Обложка © ТАСС / МЧС России
Более 1,5 тысячи домов и свыше двух тысяч приусадебных участков подтоплено в Оренбурге. Как сообщили в мэрии города, ситуация во многих районах, находящихся в поймах Урала и Сакмары, критическая.
"В настоящее время подтоплено 2 015 приусадебных участков, 1535 домовладений — за сутки количество увеличилось на 231 и 188 соответственно", — говорится в сообщении.
Также в мэрии добавили, что в Оренбурге из зоны подтопления эвакуировали 786 человек, в том числе 35 детей. В пунктах временного размещения в ДК "Орбита" и в школе № 11 находятся 30 человек, в том числе 11 несовершеннолетних.
Основная зона эвакуации, где работают аварийно-спасательные подразделения, находится в шести точках: в посёлке имени Куйбышева, Овчинном городке, Протопоповской роще, СНТ "Дубки", "Дубовый плёс", в микрорайонах Берды и 18 разъезд.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля. Тем временем уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос на 16 сантиметров, достигнув 872 сантиметров. При этом опасной считается отметка 930 см.