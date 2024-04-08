Осталось 58 см: Уровень реки Урал в Оренбурге стремительно приближается к опасному

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос до 872 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. При этом опасной считается отметка 930 см.

"Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 сантиметров. По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см", — говорится в сообщении.