Осталось 58 см: Уровень реки Урал в Оренбурге стремительно приближается к опасному
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос на 16 сантиметров
Подтопленные дома в Оренбурге. Обложка © ТАСС / Кирилл Лебедев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за минувшие сутки вырос до 872 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. При этом опасной считается отметка 930 см.
"Уровень воды в реке Урал за сутки вырос на 16 сантиметров. По информации оренбургского гидрометцентра, на 8:00 (06:00 мск) 8 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 872 см", — говорится в сообщении.
В то же время уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки вырос на 30 сантиметров, составив 783 сантиметра. Здесь опасной считается отметка 870 сантиметров. При этом уровень воды в реке Чёрная у села Краснохолм снижается. Согласно данным на утро 8 апреля, он составляет 73 сантиметра. За сутки уровень воды снизился на 219 сантиметров.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется — и на данный момент в неё попали почти 6,3 тысячи домов. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает сил для борьбы со стихией. Мэр Оренбурга Сергей Салмин подчеркнул, что ситуация с паводком остаётся критической, уровень воды будет расти. В регионе считают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля.