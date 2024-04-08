В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка
В Кинель-Черкасском районе Самарской области при эвакуации восьми жителей подтопленного района перевернулась лодка. На видео из Сети — момент, когда сидящие в ней жители села Полудни, в том числе двое маленьких детей, в один миг оказались в воде. По всей видимости, плавсредство врезалось в дерево.
В Самарской области при эвакуации людей перевернулась лодка. Видео © VK / ВЗАИМОПОМОЩЬ | 63
Благо, люди были в спасательных жилетах и успели схватиться за ветки, поэтому никто не пострадал. По мнению очевидцев, мужчина, управлявший лодкой, мог быть пьян. Одна из пассажирок рассказала SHOT, что они целый час провели в холодной воде, пока их не заметили и не пригнали другую лодку.
Напомним, на данный момент в Самарской области, как и в ряде других регионов России, бушуют паводки. Эвакуированы сотни человек. Однако в целом по региону наблюдается положительная динамика, вода постепенно уходит из домов и с приусадебных участков.
VK / ВЗАИМОПОМОЩЬ | 63