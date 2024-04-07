Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области
Работа спасателей в зоне подтопления в Самарской области. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области
Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Работа спасателей в зоне подтопления в Самарской области. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области
"Спасателями МЧС России из зоны подтопления были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 детей. В четырёх пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей", — говорится в сообщении.
В целом по региону наблюдается положительная динамика, за минувшие сутки вода ушла из 166 домов и с 185 приусадебных участков. Подтопленными остаются 313 домов, 1092 участка и семь мостов.
Напомним, паводки, но куда более сильные, обрушились и на Оренбургскую область, в том числе город Орск. Там в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти сообщили ещё об одной пробоине. Как отмечал губернатор Денис Паслер, разгул стихии стал самым мощным за историю региона. Известно о не менее чем 18 пострадавших, заразившихся кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов достигло почти 6,3 тысячи. Тем временем в регионе ввели режим ЧС федерального характера. К слову, паводок ожидают и в Курганской области, где уже проводят превентивную эвакуацию.