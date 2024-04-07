Спасатели эвакуировали 816 человек из зоны подтопления в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Работа спасателей в зоне подтопления в Самарской области. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

"Спасателями МЧС России из зоны подтопления были эвакуированы 816 человек, в том числе 159 детей. В четырёх пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе 16 детей", — говорится в сообщении.