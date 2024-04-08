Жителей ещё одного города в Оренбуржье эвакуируют из-за перелива воды через дамбу

Из Новотроицка, который находится в Оренбургской области, начали эвакуировать людей из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Паслер добавил, что уровень воды в Новотроицке достиг отметки восемь с половиной метров. Спецтехника и спасательные службы работают на месте, ситуация находится под контролем, пояснил губернатор Оренбуржья.