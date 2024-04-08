Жителей ещё одного города в Оренбуржье эвакуируют из-за перелива воды через дамбу
Паслер: В Новотроицке эвакуируют людей из-за перелива воды через дамбу
Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Из Новотроицка, который находится в Оренбургской области, начали эвакуировать людей из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Власти Новотроицка в Оренбуржье контролируют эвакуацию из-за перелива воды через дамбу. Видео © Telegram / Денис Паслер
"Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения", — написал глава области в телеграм-канале.
Паслер добавил, что уровень воды в Новотроицке достиг отметки восемь с половиной метров. Спецтехника и спасательные службы работают на месте, ситуация находится под контролем, пояснил губернатор Оренбуржья.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбуржье. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий подтопления. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля. Тем временем в Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка. При этом в Оренбуржье за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков, подтопленными остаются более десяти тысяч домов.