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8 апреля, 08:55

Жителей ещё одного города в Оренбуржье эвакуируют из-за перелива воды через дамбу

Паслер: В Новотроицке эвакуируют людей из-за перелива воды через дамбу

Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Последствия прорыва дамбы в Оренбургской области. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Из Новотроицка, который находится в Оренбургской области, начали эвакуировать людей из-за перелива воды через дамбу. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

Власти Новотроицка в Оренбуржье контролируют эвакуацию из-за перелива воды через дамбу. Видео © Telegram / Денис Паслер

"Городские власти проводят эвакуацию жителей с улицы Севастопольской. Подготовлены пункты временного размещения", — написал глава области в телеграм-канале.

Паслер добавил, что уровень воды в Новотроицке достиг отметки восемь с половиной метров. Спецтехника и спасательные службы работают на месте, ситуация находится под контролем, пояснил губернатор Оренбуржья.

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Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбуржье. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий подтопления. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля. Тем временем в Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка. При этом в Оренбуржье за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков, подтопленными остаются более десяти тысяч домов.

Дарья Нарыкова
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