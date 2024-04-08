В Оренбуржье за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков
В Оренбургской области остаются подтопленными более десяти тысяч домов
Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В Оренбургской области за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков. В регионе подтопленными остаются около 10,1 тысячи домовладений и почти 18,5 тысячи участков, заявили в пресс-службе правительства региона.
"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из них 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — указано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что из зоны подтопления уже эвакуировали 6127 человек, из них 1478 — дети. В 33 пунктах временного размещения в настоящее время находятся 1213 жителей, в том числе 210 детей. Кроме того, спасатели эвакуировали в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший паводок за всю историю региона. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. По данному факту было возбуждено уголовное дело. 7 апреля глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбуржье. Он заявил, что там достаточно сил и средств, которые задействованы в ликвидации последствий паводка. Также сообщалось, что пик паводка прогнозируется к 10 апреля. Тем временем в Орске зафиксировали снижение уровня воды впервые с начала паводка. В городе остаются подтопленными 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков. Спасатели эвакуировали более 2000 человек, из них 689 — дети.