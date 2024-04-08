В Оренбуржье за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков

В Оренбургской области за сутки вода ушла из 311 жилых домов и 1733 приусадебных участков. В регионе подтопленными остаются около 10,1 тысячи домовладений и почти 18,5 тысячи участков, заявили в пресс-службе правительства региона.

"За текущие сутки по области вода ушла из 311 жилых домов, 1733 приусадебных участков, в которых зарегистрированы 1718 человек, из них 349 детей. По состоянию на утро 8 апреля остаются подтопленными 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок", — указано в сообщении.