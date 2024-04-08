Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах РФ
Песков: Путин заслушал доклады главы МЧС и ряда регионов о ситуации с паводками
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Президент РФ Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, профильных ведомств и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС Куренкова... Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению", — сказал он.
По итогам российский лидер поручил кабмину создать специальную правительственную комиссию по ситуации с паводками. Её возглавит Александр Куренков.
Напомним, в ряде регионов России на данный момент бушуют паводки. Особенно стихия разгулялась в Оренбургской области, а именно в Орске. Там зафиксировали минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как отмечал губернатор Денис Паслер, нынешний паводок стал самым сильным за всю историю региона. Уже 7 апреля в область прибыл Александр Куренков. По его словам, там достаточно сил для ликвидации последствий. Пик прогнозируется к 10 апреля, однако в Орске уже зафиксировали снижение уровня воды. Тем не менее в городе остаются подтопленными тысячи жилых домов и участков. Эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей.
К слову, Владимир Путин уже общался по поводу паводков с Александром Куренковым, а также губернаторами Оренбургской, Курганской и Тюменской областей. Он поручил принять все меры для ликвидации наводнения. Кроме того, глава государства поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка в зоне бедствия.