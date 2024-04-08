Путин заслушал доклады и дал поручения по ситуации с паводками в регионах РФ

Президент РФ Владимир Путин утром заслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, профильных ведомств и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о ситуации с паводками. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Владимир Путин с утра заслушал доклады губернаторов Оренбургской области, Курганской области и Тюменской области о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, тех, кто находится под угрозой затопления. Также Путин выслушал доклад главы МЧС Куренкова... Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи населению", — сказал он.