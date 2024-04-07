Путин поручил Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков

Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пояснив, что речь идёт о Тюменской и Курганской областях.

"Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток", — указал официальный представитель Кремля.