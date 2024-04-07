Путин поручил Колокольцеву обеспечить охрану правопорядка в зонах паводков
Президент РФ Владимир Путин дал поручение главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зонах паводков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пояснив, что речь идёт о Тюменской и Курганской областях.
"Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток", — указал официальный представитель Кремля.
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, на следующий день зафиксировали ещё одну пробоину. Как отмечал губернатор региона Денис Паслер, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно не менее чем о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. Число подтопленных жилых домов в области уже превысило шесть тысяч. В регионе из-за аномального паводка ввели режим ЧС федерального характера. Вместе с тем и в Курганской области началась превентивная эвакуация из-за угрозы паводка. Президент РФ Владимир Путин позднее созвонился с губернаторами Тюменской и Курганской областей и отметил неизбежность подтоплений в двух областях.
ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Михаил Метцель