МЧС: Свыше 4,3 тыс. домов может оказаться в зоне подтопления в Курганской области

Тысячи домов и десятки населённых пунктов могут быть подтоплены в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Так, согласно прогнозу, составленному по текущему прохождению паводкоопасного периода, в этой зоне рискуют оказаться 62 населённых пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Стихия затронет 18 718 человек, в том числе 3649 детей.