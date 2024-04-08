МЧС: Свыше 4,3 тыс. домов может оказаться в зоне подтопления в Курганской области
Курган с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Курганская область официально
Тысячи домов и десятки населённых пунктов могут быть подтоплены в Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Так, согласно прогнозу, составленному по текущему прохождению паводкоопасного периода, в этой зоне рискуют оказаться 62 населённых пункта, 4,3 тысячи домов, 5550 приусадебных участков и 600 дачных участков. Стихия затронет 18 718 человек, в том числе 3649 детей.
Больше всего паводок может затронуть Целинный, Звериноголовский, Притобольный, Куртамышский, Кетовский и Белозерский муниципальные округа, а также сам Курган.
Напомним, тем временем в Оренбургской области борются с сильнейшим в истории региона паводком. Сильнее всего он затронул Орск, где минимум в трёх местах прорвало дамбу. Возбуждено уголовное дело. Пик ожидается к 10 апреля. Лишь за последние сутки уровень воды в Урале в районе Оренбурга вырос на 16 сантиметров, достигнув 872 сантиметров. Опасной считается отметка в 930 сантиметров.