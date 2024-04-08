В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС в связи с паводком

На территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"В результате резкого подъёма уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населённых пунктов: село Прорывное, село Озёрное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть. Жители этих населённых пунктов должны заранее эвакуироваться", — сказано в сообщении.

Людям посоветовали взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель. Также, по информации правительства, в границах вышеперечисленных населённых пунктов установлена зона чрезвычайной ситуации.