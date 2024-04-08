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8 апреля, 03:59

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС в связи с паводком

В Звериноголовском округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Обложка © МЧС Курганской области

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС в связи с паводком. Обложка © МЧС Курганской области

На территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

"В результате резкого подъёма уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населённых пунктов: село Прорывное, село Озёрное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть. Жители этих населённых пунктов должны заранее эвакуироваться", — сказано в сообщении.

Людям посоветовали взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель. Также, по информации правительства, в границах вышеперечисленных населённых пунктов установлена зона чрезвычайной ситуации.

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Как писал Life.ru, уже в 10 сёлах Курганской области введён режим повышенной готовности, объявлена превентивная эвакуация из-за паводка. По данным регионального главка МЧС России, затопление возможно в более чем 60 населённых пунктах

Оксана Попова
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