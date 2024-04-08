В Оренбуржье число эвакуированных из-за паводка превысило 6,5 тыс. человек

"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 515 человек, в том числе 1 483 ребёнка. Из них в 32 ПВР размещено 1 487 человек, среди них 274 ребёнка", — говорится в сообщении.

Согласно данным на 14:00 8 апреля, остаются подтопленными 10 390 жилых домов на территории в 77 населённых пунктах и 29 СНТ, а также 18 662 приусадебных участка. Кроме того, в регионе закрыто для движения транспорта 47 мостовых сооружений, движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Также угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трёх федеральных трасс в Оренбургской области. В МЧС РФ уточнили, что волна паводка по реке Урал прошла в понедельник пределы Орска, до 17 апреля она будет в Оренбурге.