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8 апреля, 11:17

В Оренбуржье число эвакуированных из-за паводка превысило 6,5 тыс. человек

Последствия разгула стихии в Оренбурге. ТАСС / Сергей Медведев

Последствия разгула стихии в Оренбурге. ТАСС / Сергей Медведев

Число жителей Оренбургской области, эвакуированных из-за паводка, превысило 6,5 тысячи человек. Среди них — 1,5 тысячи детей, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

"Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 515 человек, в том числе 1 483 ребёнка. Из них в 32 ПВР размещено 1 487 человек, среди них 274 ребёнка", — говорится в сообщении.

"Ситуация будет ухудшаться": Мэр Оренбурга призвал граждан эвакуироваться из-за подъёма уровня реки Урал
"Ситуация будет ухудшаться": Мэр Оренбурга призвал граждан эвакуироваться из-за подъёма уровня реки Урал

Согласно данным на 14:00 8 апреля, остаются подтопленными 10 390 жилых домов на территории в 77 населённых пунктах и 29 СНТ, а также 18 662 приусадебных участка. Кроме того, в регионе закрыто для движения транспорта 47 мостовых сооружений, движение по федеральным автодорогам осуществляется без ограничений. Также угроза перелива паводковых вод существует на семи участках трёх федеральных трасс в Оренбургской области. В МЧС РФ уточнили, что волна паводка по реке Урал прошла в понедельник пределы Орска, до 17 апреля она будет в Оренбурге.

Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Спасатели эвакуируют пострадавшие улицы, эта зона постоянно расширяется. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбуржья предупреждают, что пик паводка в регионе придётся на 10 апреля. В МЧС заявили о небывалом уровне половодья в регионах Урала и Поволжья.

Жителей ещё одного города в Оренбуржье эвакуируют из-за перелива воды через дамбу
Жителей ещё одного города в Оренбуржье эвакуируют из-за перелива воды через дамбу
Иван Косицын
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