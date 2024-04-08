В затопленном Орске опустели полки с питьевой водой в магазинах
Пустая полка с водой в одном из магазинов Орска. Обложка © Life.ru
В магазинах затопленного Орска в Оренбургской области опустели полки с водой. Из-за этого покупателям приходится приобретать соки и газированные напитки. На видео Life.ru можно заметить, что из воды доступна только газированная "Боржоми".
В магазинах Орска исчезла почти вся вода. Видео © Life.ru
При этом в правительстве региона заявили о необходимости организовать поставки бутилированной воды и "проработать вопрос привлечения мобильных водоочистительных установок".
Пустая полка с водой в одном из магазинов Орска. Фото © Life.ru
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. При этом в МЧС заявили, что к подготовке к паводкам в Оренбургской области есть вопросы. Центробанк РФ открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших.