В МЧС заявили, что к подготовке к паводкам в Оренбургской области есть вопросы

Весеннее половодье в 2024 году изначально ожидалось аномальным. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится с рабочей поездкой в Оренбургской области, которая сильнее других пострадала от паводков. По мнению Синькова, с учётом негативных прогнозов, на местах следовало подготовиться к ЧС получше.