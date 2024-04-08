В МЧС заявили, что к подготовке к паводкам в Оренбургской области есть вопросы
Глава МЧС по Нижегородской области Синьков: Паводок изначально ожидался аномальным
Весеннее половодье в 2024 году изначально ожидалось аномальным. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится с рабочей поездкой в Оренбургской области, которая сильнее других пострадала от паводков. По мнению Синькова, с учётом негативных прогнозов, на местах следовало подготовиться к ЧС получше.
"Безусловно, принятие мер всеми органами власти, не только муниципального образования, повлияло на развитие ситуации. Но это в том числе и оценка снегозапаса, промерзание почвы, готовность к паводку гидротехнических сооружений на территории того или иного региона", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация в Курганской области, где в зоне возможного подтопления находятся более 18 тыс. человек.
Егор Алеев / ТАСС