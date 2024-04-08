Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске

В Орске Оренбургской области продолжают бороться с последствиями крупнейшего в истории региона паводка. Помимо спасателей свои силы к этому прикладывают и обычные жители. Они, в частности, спасают оставшихся на растерзание стихии животных — как домашний скот, так и обычных питомцев. Соответствующее видео публикует SHOT.

Жители Орска спасают животных от большой воды. Видео © SHOT

Так, неравнодушные спасли корову с телёнком, двое суток простоявших в воде. В то же время некоторые животные, например собаки, отказываются доверяться людям. А козы, судя по всему, смогли расположиться на крышах затопленных домов и не промокли.