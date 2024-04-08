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8 апреля, 13:52

Одни спасают, другие — бросают: Life.ru узнал, как обстоят дела с животными и скотом в затопленном Орске

В Орске спасли корову с телёнком, двое суток простоявших в воде

В Орске Оренбургской области продолжают бороться с последствиями крупнейшего в истории региона паводка. Помимо спасателей свои силы к этому прикладывают и обычные жители. Они, в частности, спасают оставшихся на растерзание стихии животных — как домашний скот, так и обычных питомцев. Соответствующее видео публикует SHOT.

Жители Орска спасают животных от большой воды. Видео © SHOT

Так, неравнодушные спасли корову с телёнком, двое суток простоявших в воде. В то же время некоторые животные, например собаки, отказываются доверяться людям. А козы, судя по всему, смогли расположиться на крышах затопленных домов и не промокли.

"Мы пытались [спасти пса, но] он на нас кидается. Вот собака. Пожалуйста, приезжайте, забирайте. Он вас ждёт", — говорит мужчина за кадром.

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Напомним, в ряде регионов России начались паводки. Особенно "досталось" Оренбургской области, в частности Орску, дамбу которого прорвало уже как минимум в трёх местах. По данному факту возбуждено уголовное дело. В регионе с 7 апреля работает глава МЧС Александр Куренков. По его словам, там достаточно сил для борьбы со стихией. Тем временем пик паводка ожидается к 10 апреля, однако вода уже начала уходить из Орска. В зоне подтопления остаются тысячи жилых домов и приусадебных участков. Эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей. Президент России Владимир Путин заслушал доклады по ситуации и поручил создать специальную правительственную комиссию.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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