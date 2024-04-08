Волонтёр рассказала о состоянии хаски, эвакуированных из затонувшего питомника в Оренбурге
Волонтёр Буркатская: В Оренбурге двух спасённых хаски увезли в ветклинику
В Оренбурге спасённых из питомника хаски на время раздали. Обложка © Телеканал "360"
Двух спасённых из зоны подтопления в Оренбурге собак породы хаски отвезли в ветклинику: у одного хвостатого до кости перегрызена лапа, а у другого — проблемы с кожей. Об этом рассказала волонтёр Дарья Буркатская. По её словам, всего из питомника "Оренбургские хаски" оказались вывезены десятки собак, для большинства из них уже нашли передержку.
Спасённые собаки из питомника "Оренбургские хаски". Видео © Телеканал "360"
"Пока отдаём добрым людям на передержки на время потопа. Потом вернём обратно, потому что у них есть хозяева", — рассказала волонтёр приюта в разговоре с телеканалом "360".
По словам активистки, она не была раньше в этом питомнике, но слышала о нём не очень хорошие отзывы. Позже, когда стихия уляжется, волонтёры планируют провести там проверку и посмотреть, как содержатся животные.
Ранее питомник с более чем 40 хаски ушёл под воду под Оренбургом, собак удалось спасти. Голодных и скулящих животных вывезли на лодках из затопленной зоны. Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам губернатора региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области.