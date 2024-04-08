Волонтёр рассказала о состоянии хаски, эвакуированных из затонувшего питомника в Оренбурге

Двух спасённых из зоны подтопления в Оренбурге собак породы хаски отвезли в ветклинику: у одного хвостатого до кости перегрызена лапа, а у другого — проблемы с кожей. Об этом рассказала волонтёр Дарья Буркатская. По её словам, всего из питомника "Оренбургские хаски" оказались вывезены десятки собак, для большинства из них уже нашли передержку.

Спасённые собаки из питомника "Оренбургские хаски". Видео © Телеканал "360"

"Пока отдаём добрым людям на передержки на время потопа. Потом вернём обратно, потому что у них есть хозяева", — рассказала волонтёр приюта в разговоре с телеканалом "360".