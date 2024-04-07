Питомник с более чем 40 хаски ушёл под воду под Оренбургом, собак удалось спасти

По информации телеграм-канала, более 40 хаски находились в питомнике, когда тот начал уходить под воду. По словам местных жителей, у собак началась паника, им не могли привезти корм и воду. К месту инцидента приехал владелец питомника "Оренбургские хаски", который перед эвакуацией выпустил псов из вольеров, они бегали на островке. По его словам, если бы на помощь не приехали спасатели, он бы забрался вместе с хаски на крышу. Питомник находится на пляже "Волна" около посёлка Ленина.