Питомник с более чем 40 хаски ушёл под воду под Оренбургом, собак удалось спасти
SHOT: Под Оренбургом спасатели эвакуировали более 40 хаски из тонущего питомника
Спасённый хаски. Обложка © SHOT
В Оренбургской области спасатели и неравнодушные граждане эвакуировали хаски из тонущего питомника. Голодных и скулящих животных уже вывезли на лодках из затопленной зоны, сообщает SHOT.
Под Оренбургом эвакуируют хаски из тонущего питомника. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, более 40 хаски находились в питомнике, когда тот начал уходить под воду. По словам местных жителей, у собак началась паника, им не могли привезти корм и воду. К месту инцидента приехал владелец питомника "Оренбургские хаски", который перед эвакуацией выпустил псов из вольеров, они бегали на островке. По его словам, если бы на помощь не приехали спасатели, он бы забрался вместе с хаски на крышу. Питомник находится на пляже "Волна" около посёлка Ленина.
Тонущий питомник под Оренбургом с более чем 40 хаски. Фото © SHOT
Напомним, 5 апреля в Орске в результате накопления талых вод сразу в двух местах прорвало дамбу, а на следующий день власти зафиксировали ещё одну пробоину. По словам губернатора региона Дениса Паслера, паводок стал самым сильным за историю Оренбургской области. Известно о 18 пострадавших, они заразились кишечными инфекциями. Жителей затопленных районов эвакуируют, в эту зону попадают всё новые улицы. Число подтопленных жилых домов в области уже увеличилось почти до 6,3 тысячи. Тем временем в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, в Орске хватает средств и сил для борьбы с паводком.