Песков: Жители подтопленного Орска стойко переносят паводок
Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Жители Орска Оренбургской области стойко переносят паводок, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, усилия населения подтопленных районов заслуживают высокой оценки.
"Безусловно, это заслуживает высокой оценки (то, как люди переживают паводок. — Прим. Life.ru). Природа, к сожалению, принесла очень много неудобств гражданам. Граждане весьма стоически это переносят", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что и местные власти, и жители пострадавших районов работают, не жалея себя.
Напомним, в ряде регионов России на данный момент бушуют паводки, однако сильнее всего они затронули Оренбургскую область. Там талые воды минимум в трёх местах пробили дамбу. Возбуждено уголовное дело. Как отмечал губернатор Оренбуржья Денис Паслер, нынешний паводок стал самым сильным за всю историю области. К слову, в регионе с 7 апреля работает глава МЧС Александр Куренков. По его словам, там достаточно сил для борьбы со стихией. Тем временем пик прогнозируется к 10 апреля, однако вода уже начала уходить из Орска. Подтопленными остаются тысячи жилых домов и участков, эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей. А сегодня, 8 апреля, президент России Владимир Путин заслушал доклады по теме и поручил создать специальную правительственную комиссию.