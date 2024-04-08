"Залезли с лодочек": Жители затопленного Орска не могут эвакуироваться из-за мародёров

Жители шестого микрорайона Орска в Оренбургской области не могут оставить свои дома во время паводка из-за мародёров. В беседе с SHOT одна из жительниц рассказала, что вместо помощи окружающим беспринципные злоумышленники обворовывают дома соседей и магазины.

Жительница затопленного Орска рассказала, что мародёры обворовывают дома при эвакуации населения. Видео © SHOT

"Мы не уедем из домов — мародёры! Мы будем до последнего. Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас внаглую растаскивают! У нас залезают, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители. Подходят и просто обворовывают дома", — пожаловалась женщина.