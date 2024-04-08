"Залезли с лодочек": Жители затопленного Орска не могут эвакуироваться из-за мародёров
Жители затопленного Орска заявили, что не могут эвакуироваться из-за мародёров
Жители шестого микрорайона Орска в Оренбургской области не могут оставить свои дома во время паводка из-за мародёров. В беседе с SHOT одна из жительниц рассказала, что вместо помощи окружающим беспринципные злоумышленники обворовывают дома соседей и магазины.
Жительница затопленного Орска рассказала, что мародёры обворовывают дома при эвакуации населения. Видео © SHOT
"Мы не уедем из домов — мародёры! Мы будем до последнего. Вы, говорят, эвакуируйтесь, пожалуйста. Только у нас внаглую растаскивают! У нас залезают, в дома залезли с лодочек, которые якобы зрители. Подходят и просто обворовывают дома", — пожаловалась женщина.
В связи с этим некоторые жители Орска собираются оставаться в своих домах до последнего, невзирая на опасность.
Напомним, 5 апреля на Оренбуржье обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Центробанк РФ открыл круглосуточную горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших. При этом в затопленном Орске произошёл дефицит питьевой воды, в магазинах остались только соки, газировка и "Боржоми".