МЧС: Отказ от эвакуации из зоны подтопления — это необоснованный риск
Эвакуация из зоны подтопления в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
МЧС призывает россиян заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления. Отказ от эвакуации в ведомстве назвали необоснованным риском и попросили жителей регионов, которым угрожает паводок, довериться профессионалам: реально оценить обстановку и спрогнозировать её могут только специалисты.
"Вовремя покинуть зону риска — значит спастись", — сообщается в телеграм-канале МЧС.
Напомним, что весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация в Курганской области, где в зоне возможного подтопления находятся более 18 тысяч человек.