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8 апреля, 15:42

МЧС: Отказ от эвакуации из зоны подтопления — это необоснованный риск

Эвакуация из зоны подтопления в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Эвакуация из зоны подтопления в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

МЧС призывает россиян заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления. Отказ от эвакуации в ведомстве назвали необоснованным риском и попросили жителей регионов, которым угрожает паводок, довериться профессионалам: реально оценить обстановку и спрогнозировать её могут только специалисты.

"Вовремя покинуть зону риска — значит спастись", сообщается в телеграм-канале МЧС.

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Напомним, что весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация в Курганской области, где в зоне возможного подтопления находятся более 18 тысяч человек.

Марина Калегина
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