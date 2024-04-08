МЧС: Отказ от эвакуации из зоны подтопления — это необоснованный риск

МЧС призывает россиян заблаговременно эвакуироваться из зон возможного подтопления. Отказ от эвакуации в ведомстве назвали необоснованным риском и попросили жителей регионов, которым угрожает паводок, довериться профессионалам: реально оценить обстановку и спрогнозировать её могут только специалисты.