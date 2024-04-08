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8 апреля, 19:33

По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске

Глава Орска Козупица: Пострадавшие от паводка получат по 100 тысяч рублей

Мэр города Орска Василий Козупица рассказал о том, сколько получат пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры. Как написал градоначальник в своём телеграм-канале, эта сумма будет достигать 100 тысяч рублей.

"По 100 тысяч рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", — отметил высокопоставленный чиновник.

Помимо того, он также рассказал о дальнейшей судьбе прорвавшейся в Орске дамбы. По его словам, она будет известна после того, как специалисты проведут её тщательное обследование.

"Восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы", — сообщил Козупица.

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Напомним, 5 апреля в Оренбургской области начался крупнейший за всю историю региона паводок. Сильнее всего он ударил по Орску, где уже было зафиксировано как минимум два прорыва дамбы. Возбуждено уголовное дело. Прибывший 7 апреля в Оренбургскую область глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что там достаточно сил и средств, задействованных в ликвидации последствий паводка в Орске. Президент России Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической, пик стихийного бедствия в регионе ожидается 10 апреля.

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Life.ru / Андрей Тишин

Алексей Соловьёв
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