По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске

Мэр города Орска Василий Козупица рассказал о том, сколько получат пострадавшие от паводка семьи в виде первоочередной меры. Как написал градоначальник в своём телеграм-канале, эта сумма будет достигать 100 тысяч рублей.

"По 100 тысяч рублей получат все члены семьи — и это не компенсация за утраченное имущество, а первоочередная поддержка, чтобы хоть немного оправиться от беды. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления", — отметил высокопоставленный чиновник.

Помимо того, он также рассказал о дальнейшей судьбе прорвавшейся в Орске дамбы. По его словам, она будет известна после того, как специалисты проведут её тщательное обследование.