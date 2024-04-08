В Орске у посёлка Лесоторговый произошёл новый прорыв дамбы
Последствия прорыва дамбы в Орске. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы. Его зафиксировали в районе посёлка Лесоторговый.
Как пишет ТАСС, местных жителей, не дожидаясь критической ситуации, начали эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР). Тем временем вода начала подступать к частным домам.
Напомним, 5 апреля в Оренбургской области начался крупнейший за всю историю региона паводок. Сильнее всего он ударил по Орску, где уже было зафиксировано как минимум два прорыва дамбы. Возбуждено уголовное дело. В субъекте с 7 апреля работает глава МЧС Александр Куренков. По его словам, там достаточно сил для борьбы со стихией. Тем временем пик паводка прогнозируется на 10 апреля, однако из Орска вода уже начала уходить. В зоне подтопления остаются тысячи жилых домов и приусадебных участков. Эвакуировано более двух тысяч человек, в том числе 689 детей. Президент России Владимир Путин поручил создать специальную правительственную комиссию.