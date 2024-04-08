В Орске у посёлка Лесоторговый произошёл новый прорыв дамбы

В Орске Оренбургской области произошёл очередной прорыв дамбы. Его зафиксировали в районе посёлка Лесоторговый.

Как пишет ТАСС, местных жителей, не дожидаясь критической ситуации, начали эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР). Тем временем вода начала подступать к частным домам.