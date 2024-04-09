Пик паводка в Орске прошёл

"Ситуация остаётся сложной, единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. Это вселяет надежду, что пик паводка всё-таки, наверное, прошёл, и мы можем ожидать, что [вода] скоро начнёт убывать", — подчеркнул Козупица в эфире телеканала "Россия 24".