Пик паводка в Орске прошёл
Мэр Козупица: Пик паводка в Орске прошёл, уровень воды в реке Урал падает
Обстановка в Оренбургской области после разрушения дамбы. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
В Орске Оренбургской области прошёл пик паводка. Уровень воды в реке Урал начал спадать, сообщил мэр города Василий Козупица.
"Ситуация остаётся сложной, единственное, что радует, что Урал потихоньку начал спадать, и мы это фиксируем, фиксируют все посты, мы видим по отметкам на домах, которые были подтоплены. Это вселяет надежду, что пик паводка всё-таки, наверное, прошёл, и мы можем ожидать, что [вода] скоро начнёт убывать", — подчеркнул Козупица в эфире телеканала "Россия 24".
Вместе с тем глава города опроверг сообщения о разрушении дамбы из-за грызунов. По словам Козупицы, объект повредился из-за очень высокого паводка — сооружение было не рассчитано на такую нагрузку.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы. В Оренбурге сегодня прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за паводка. В целом в регионе подтоплено более десяти тысяч домов. В Кремле подчеркнули, что ситуация остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина. Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор пожертвований в пользу пострадавших от затоплений в регионе.