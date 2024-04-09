В Орске во время паводка пропала 76-летняя преподаватель колледжа искусств

Стало известно о двух жителях Орска, пропавших во время сильнейшего в истории Оренбуржья паводка. Так, на связь с субботы, 6 апреля, не выходит 76-летняя преподавательница колледжа искусств Наталья Чумак. По словам коллег женщины, с тех пор её телефон выключен.

Как пишет RT, в последний раз Наталью видели в микрорайоне Старый город, но поиски там не дали результатов. Женщина, у которой нет родственников, до последнего отказывалась эвакуироваться.

А жительница Иркутска Татьяна разыскивает своего отца Виталия Антонова, который в последний раз выходил на связь два дня назад. Мужчина проживает в микрорайоне Форштадт.