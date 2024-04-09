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9 апреля, 10:12

В Орске во время паводка пропала 76-летняя преподаватель колледжа искусств

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Паводок в Орске. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Стало известно о двух жителях Орска, пропавших во время сильнейшего в истории Оренбуржья паводка. Так, на связь с субботы, 6 апреля, не выходит 76-летняя преподавательница колледжа искусств Наталья Чумак. По словам коллег женщины, с тех пор её телефон выключен.

Как пишет RT, в последний раз Наталью видели в микрорайоне Старый город, но поиски там не дали результатов. Женщина, у которой нет родственников, до последнего отказывалась эвакуироваться.

А жительница Иркутска Татьяна разыскивает своего отца Виталия Антонова, который в последний раз выходил на связь два дня назад. Мужчина проживает в микрорайоне Форштадт.

Виталий Антонов и Наталья Чумак, пропавшие во время паводка в Орске. Фото © Telegram / RT на русском

Виталий Антонов и Наталья Чумак, пропавшие во время паводка в Орске. Фото © Telegram / RT на русском

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До темноты и в темноте: Как студенты-спасатели помогают жителям в зоне ЧС в Оренбуржье

Напомним, на Оренбургскую область обрушился сильнейший в истории региона паводок. Сильнее всего стихия ударила по Орску, где с 5 апреля зафиксировали как минимум три прорыва дамбы. По данному факту возбуждено уголовное дело. В целом в регионе подтоплено более десяти тысяч домов. Однако в Орске вода, по всей видимости, начинает сходить. Так, утром 9 апреля стало известно, что уровень реки Урал упал до 897 сантиметров. В одних водоёмах она уходит, а в других — наоборот. В Кремле подчеркнули, что ситуация остаётся в центре внимания президента России Владимира Путина.

Матвей Константинов
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