До темноты и в темноте: Как студенты-спасатели помогают жителям в зоне ЧС в Оренбуржье

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей продолжают помогать специальным службам в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области, где прорыв дамбы привёл к затоплению населённых пунктов. Студенты-спасатели приступают к дежурствам с раннего утра, работа продолжается до темноты и в темноте. Они проводят мониторинг ситуации на местности, патрулируют подтопленные территории на лодках, помогают в эвакуации людей и животных, в сборе и доставке гуманитарной помощи.









Все студенты-спасатели обладают необходимыми знаниями и навыками для работы в зоне ЧС, многие из них уже не раз участвовали в ликвидации последствий подтоплений. Команда ВСКС обеспечена всем необходимым оборудованием: аварийно-спасательными автомобилями, плавсредствами, спасательными жилетами, специальной экипировкой и средствами защиты для работы в воде.

Вместе с Народным фронтом добровольцы ВСКС выясняют потребности пострадавших жителей в пунктах временного размещения, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и вещами, участвуют в работе штаба ликвидации ЧС при администрации Орского городского округа.

В зоне затопления помощь порой нужна не только людям, но и животным. Видео © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

Во время дежурства добровольцев в штаб МЧС России поступила заявка на помощь мужчине. Ему нужно было забрать жизненно важные лекарства из дома, который затопило. Сотрудники экстренной службы перенаправили эту заявку добровольцам ВСКС, и они тут же приступили к организации выезда на место.

"В штабе нам передали заявку от мужчины, которому необходимо было забрать из дома жизненно важные лекарства. Дорога к дому и сам двор оказались сильно затоплены. На лодке мы добирались в одну сторону минут 40. По пути мужчина рассказал, что всей семьёй собирались впопыхах, многое забыли. Мы подвезли мужчину к подъезду, через окна второго этажа он смог проникнуть в свою квартиру. С нами поехал ещё житель соседнего частного дома проверить ситуацию — его дом уже без фундамента, привязан к столбам. Мы вместе убедились, что каркас надёжно зафиксирован и не уплывет", — рассказал Руслан Шеремет, доброволец оренбургского отделения ВСКС.

Все студенты-спасатели обладают необходимыми знаниями и навыками для работы в зоне ЧС, многие из них уже не раз участвовали в ликвидации последствий подтоплений.

Студенты-спасатели, работающие в зоне затопления в Оренбуржье, выкладываются на полную. Видео © Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС)

"Людям всегда сложно покидать свои дома, оставлять своё хозяйство, каждый надеется на то, что всё обойдётся. Некоторые жители до последнего ждали спада воды, который, к сожалению, пока не произошёл, остались в своих домах, а теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга, Самары и Московской области, к вечеру ожидаем из Омска и Ижевска. Все прошли специальную подготовку, обеспечены техникой и оборудованием. Работаем вместе с Народным фронтом во взаимодействии с МЧС России. Добровольцы эвакуируют людей с затопленных территорий. Работа сложная и ответственная, важно быть очень внимательным, знать определённые тонкости в управлении плавсредством в таких условиях, чтобы не напороться на острый забор или мусор, скрытые под водой, и не повредить лодку с людьми", — рассказал член Исполкома ВСКС Ильяс Тлеубаев.