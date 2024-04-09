Открыт сбор пожертвований для пострадавших от паводка в Оренбуржье

Оренбургское отделение Российского Красного Креста (РКК) открыло сбор пожертвований в пользу пострадавших от затоплений. Паводок в 2024 году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. Уровень воды в Оренбуржье продолжает повышаться. Пожертвование можно перевести на расчетный счёт, его реквизиты указаны здесь.

"Для определения направлений расходования средств будет создана комиссия из представителей крупных общественных организаций Оренбургской области, СМИ, штаба по ликвидации последствий паводка. Отчёт о расходовании средств будет размещаться публично на сайте Российского Красного Креста и в его аккаунте в социальной сети "ВКонтакте", — сообщается на сайте старейшей гуманитарной организации России.

Кроме того, работает федеральная горячая линия психологической службы Российского Красного Креста, её номер 8 800 250 18 59. Психологи помогут справиться с паникой и тревожностью, научат, как бороться со стрессом, как успокоиться самому и успокоить близких. Звонок бесплатный.