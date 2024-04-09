Глава МЧС России проверил оснащение одного из ПВР в Оренбурге

Глава МЧС России Александр Куренков проверил оснащение одного из пунктов временного размещения (ПВР) для пострадавших от паводков на базе школы № 11 в Оренбурге. Сейчас в нём находятся 20 местных жителей, из них семеро — дети. Для них обеспечили комфортные бытовые условия с трёхразовым горячим питанием, а для школьников организовали дистанционное обучение.