Глава МЧС России проверил оснащение одного из ПВР в Оренбурге
Фото © Пресс-служба Правительства Оренбургской области
Глава МЧС России Александр Куренков проверил оснащение одного из пунктов временного размещения (ПВР) для пострадавших от паводков на базе школы № 11 в Оренбурге. Сейчас в нём находятся 20 местных жителей, из них семеро — дети. Для них обеспечили комфортные бытовые условия с трёхразовым горячим питанием, а для школьников организовали дистанционное обучение.
Ранее Life.ru писал, что в пунктах временного размещения для пострадавших от паводка в городе Орске начали работу межведомственные группы, в которые входят в том числе медики, сотрудники Социального фонда, психологи и другие специалисты. А Российский Красный Крест (РКК) открыл сбор пожертвований в пользу пострадавших от затоплений в Оренбургской области.
Напомним, в ряде регионов России бушуют паводки. Сильнее всего стихия ударила по Оренбургской области, а именно Орску, где зафиксировано минимум три прорыва дамбы. Уже через два дня на место прибыл Александр Куренков. По его словам, в Орске достаточно сил для борьбы с подтоплениями. На данный момент в зоне бедствия — более десяти тысяч домов. Однако вода постепенно уходит, к утру 9 апреля уровень Урала упал до 897 сантиметров. Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием событий.