Россиянам рассказали, как спастись от инфекции, заражающей жителей подтопленного Орска

Рост количества заболеваний кишечной инфекцией — дело сезонное, однако в случае с Оренбургской областью свою роль сыграл паводок, из-за которого ухудшилось качество водопроводной воды. Об этом рассказала врач-инфекционист Любовь Раченкова. Она пояснила, что заражение происходит через рот.

"Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, недоброкачественную воду или продукты питания", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "360".

Главными симптомами являются диарея и лихорадка, это состояние грозит серьёзным обезвоживанием. Особенно инфекция опасна для маленьких детей и людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями.

Лечение заключается в употреблении большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой или, проще говоря, минеральной воды и чая. За день нужно выпивать до трёх литров. Также врачи обязательно назначают адсорбенты, которые связывают и выводят из организма токсические продукты.

По словам Раченковой, амбулаторно лечить кишечную инфекцию можно, но только взрослым и при лёгкой форме заболевания. Если же у человека наблюдается высокая температура, а количество походов в туалет превышает пять раз в день, то у него лишь один путь — в больницу.