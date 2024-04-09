Россиянам рассказали, как спастись от инфекции, заражающей жителей подтопленного Орска
Врач Раченкова: Вспышка инфекции в Орске связана с ухудшением воды из-за паводка
Рост количества заболеваний кишечной инфекцией — дело сезонное, однако в случае с Оренбургской областью свою роль сыграл паводок, из-за которого ухудшилось качество водопроводной воды. Об этом рассказала врач-инфекционист Любовь Раченкова. Она пояснила, что заражение происходит через рот.
"Возбудитель может попасть в организм через предметы обихода, недоброкачественную воду или продукты питания", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "360".
Главными симптомами являются диарея и лихорадка, это состояние грозит серьёзным обезвоживанием. Особенно инфекция опасна для маленьких детей и людей старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями.
Лечение заключается в употреблении большого количества жидкости с электролитами, солями и глюкозой или, проще говоря, минеральной воды и чая. За день нужно выпивать до трёх литров. Также врачи обязательно назначают адсорбенты, которые связывают и выводят из организма токсические продукты.
По словам Раченковой, амбулаторно лечить кишечную инфекцию можно, но только взрослым и при лёгкой форме заболевания. Если же у человека наблюдается высокая температура, а количество походов в туалет превышает пять раз в день, то у него лишь один путь — в больницу.
Ранее министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила о выявлении в Орске 27 случаев заражения кишечной инфекцией. Все они связаны с бушующим в городе паводком. Очага заболевания нет.
Напомним, на Оренбуржье обрушился сильнейший в истории региона паводок. Больше всего он ударил по Орску, на местной дамбе зафиксировано минимум три прорыва. Возбуждено уголовное дело. В зоне подтопления оказалось более десяти тысяч домов. Тем временем в Орске вода, видимо, начинает постепенно сходить: там утром 9 апреля уровень реки Урал упал до 897 сантиметров. Власти подчёркивают, что, несмотря на положительную динамику в некоторых водоёмах, в других вода только прибывает. Как сообщили в Кремле, президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием событий.
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