В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции на фоне мощнейшего паводка
Глава Минздрава Оренбуржья сообщила о 27 случаях кишечной инфекции в Орске
Паводок в Орске. Обложка © Life.ru
В Орске выявили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанных с паводковой ситуацией. Об этом сообщила вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.
"В целом мы безусловно связываем с паводковой ситуацией заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во Втором квартале. <...> На данный момент у нас зарегистрировано 27 случаев кишечной инфекции", — приводит слова Савиновой пресс-служба правительства Оренбуржья.
Она добавила, что жители эвакуированы из Второго квартала, поэтому очага заболевания как такового нет. Причём даже без лабораторного подтверждения всех случаев (пока подтверждено девять случаев норовируса) сам факт проживания во Втором квартале и наличие определённой клиники даёт возможность считать это одним очагом.
Напомним, 5 апреля на Оренбургскую область обрушился сильнейший за всю историю региона паводок. Изначально власти зафиксировали на дамбе в городе Орске два прорыва, а на следующий день — ещё один. Утром 7 апреля в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. В настоящее время ситуация с паводком остаётся критической. Власти Оренбургской области предупреждают, что пик стихийного бедствия в регионе придётся на 10 апреля. Число эвакуированных из-за паводка превысило шесть тысяч человек. Тем временем ещё один прорыв дамбы произошёл в Орске у посёлка Лесоторговый.