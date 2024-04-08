В Орске выявили 27 случаев кишечной инфекции на фоне мощнейшего паводка

В Орске выявили 27 случаев заражения кишечной инфекцией, связанных с паводковой ситуацией. Об этом сообщила вице-губернатор по социальной политике, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"В целом мы безусловно связываем с паводковой ситуацией заболеваемость кишечной инфекцией, которая произошла у нас во Втором квартале. <...> На данный момент у нас зарегистрировано 27 случаев кишечной инфекции", — приводит слова Савиновой пресс-служба правительства Оренбуржья.